Минздрав Приангарья ответил на обращение медиков из Вихоревки

Министерство здравоохранения Иркутской области отреагировало на обращение сотрудников скорой помощи из Вихоревки Братского района, которые выразили обеспокоенность по поводу невыплаты им социальных пособий.
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