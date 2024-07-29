Решилась, наконец: Леди Гага публично подтвердила свою помолвку

Певица готова стать супругой своего «повелителя». Леди Гага публично заговорила о своей помолвке LEGION-MEDIAЛеди Гага порадовала своих фанатов признав, что она готова стать законной супругой Майкла Полански.
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