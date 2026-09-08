Azur Air откроет новые рейсы из Москвы в ноябре 2026 года

Авиакомпания Azur Air в осенне-зимнем расписании 2026/2027 предложит прямые рейсы из Москвы на курорты: Пхукет, Паттайю, Нячанг, Хамбантоту и Мале.
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