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Царьград

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Azur Air откроет новые рейсы из Москвы в ноябре 2026 года

Azur Air откроет новые рейсы из Москвы в ноябре 2026 года

Авиакомпания Azur Air в осенне-зимнем расписании 2026/2027 предложит прямые рейсы из Москвы на курорты: Пхукет, Паттайю, Нячанг, Хамбантоту и Мале.

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