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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Путеводитель по Крыму: что посмотреть в Судаке за один день

Путеводитель по Крыму: что посмотреть в Судаке за один день

Сугдея, Солдайя, Сурож, Солтак… За 18 веков своего существования Судак сменил множество имён. Этот курорт, расположенный на живописном юго-восточном побережье, привлекает не только богатейшей историей, но ещё потрясающей природой, обилием прогулочных зон, туристических маршрутов и достопримечательностей.

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