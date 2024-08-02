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Закон, порядок, государство

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Сотрудники ГУ МВД России по СКФО на ФКПП «Малка» в Кабардино-Балкарии оказали доврачебную помощь водителю легкового автомобиля, пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии

В непосредственной близости от федерального контрольно-пропускного пункта «Малка» водитель отечественной легковой автомашины совершил столкновение с движущимся в попутном направлении большегрузным авто.

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