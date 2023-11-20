Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вдолгую: почему в России вернули НВП в школах

Вдолгую: почему в России вернули НВП в школах

Как было отмечено ранее, специальная военная операция на Украине, вернее, ее неожиданное для большинства перерастание в широкомасштабную кровопролитную войну, стало сильнейшим стрессом не только для ВС РФ, но и для всего российского общества.

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