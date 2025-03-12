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Царьград

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Учёные назвали смерть "травмой". Исследования показали, что её можно "вылечить"

Учёные назвали смерть "травмой". Исследования показали, что её можно "вылечить"

Специалисты работают над изучением механизмов.Международные научные коллективы, изучающие процесс смерти на протяжении многих лет, пришли к выводу, что она не обязательно означает конец человеческого существования.

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