Специалисты из Иркутска модернизировали диагностическую систему для промышленного оборудования Татьяна АрестоваУченые Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ) успешно модернизировали виброанализатор, предназначенный для диагностики промышленного оборудования.
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