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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Видимо, надо было с лигой еще активней ругаться». Бирюков отказался играть за сборную Медиалиги

«Ну что, церемония закончена. Взял паузу, чтобы обдумать ее. Я с лигой с первого сезона. Три финала за четыре сезона.

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