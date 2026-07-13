Прогноз погоды в Крыму на 13 июля ⛅️ В Симферополе +27 и облачно с прояснениями В Севастополе +26 и облачно с прояснениями В Евпатории +26 и облачно с прояснениями В Черноморском +24 и пасмурно В Джанкое +29 и облачно с прояснениями В Ялте +26 и малооблачно В Алуште +26 и облачно с прояснениями В Керчи +27 и малооблачно В Армянске +27 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +27 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +27 и облачно с прояснениями В Феодосии +26 и малооблачно В Судаке +26 и малооблачно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии