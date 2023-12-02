Лихачев и Гросси согласовали консультации по ЗАЭС в начале 2024 года

Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе конференции COP28 в Дубае согласовали полноценные консультации по обеспечению ядерной безопасности Запорожской АЭС в январе-феврале 2024 года.