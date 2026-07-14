Диспансеризация участников СВО организована в Балаганском и Усть-Удинском округах Приангарья

Как организована медицинская реабилитация и сопровождение участников специальной военной операции, вернувшихся домой, в Балаганский и Усть-Удинский округа Иркутской области, проверили во время поездки по территориям депутаты Законодательного собрания региона.
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