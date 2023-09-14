США вычисляют, какой будет «ответка» за Севастополь

Vasily Golov

Армия США показала всему Миру как надо отвечать неуступчивому и боевику.Снести город,чтобы не искать неступчевого дом.Это было в г.Мосул-Ирак,Г.Ракка в Сирии,Белград Сербия. У России есть те самые 639 самолетов,которые бомбили Сербию.Есть бомбы разные.Ни моста,ни виадука могут не оставить. 22 моста через Днепр,не считая плотин ГЭС-5 шт. Три порта не будут функционировать.Это Мосул.