За океаном считают, что удар будет нанесен не по центрам принятия решений Командующий Повітряних Сил України Николай Олещук поблагодарил пилотов за удар по Севастополю.
США вычисляют, какой будет «ответка» за Севастополь
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vasily Golov
Армия США показала всему Миру как надо отвечать неуступчивому и боевику.Снести город,чтобы не искать неступчевого дом.Это было в г.Мосул-Ирак,Г.Ракка в Сирии,Белград Сербия. У России есть те самые 639 самолетов,которые бомбили Сербию.Есть бомбы разные.Ни моста,ни виадука могут не оставить. 22 моста через Днепр,не считая плотин ГЭС-5 шт. Три порта не будут функционировать.Это Мосул.
Ответить
4 час.
VG
Vasily Golov
Это Ракка.как высказался командир США,при штурме гибель мирных жителей неизбежна.
Ответить
4 час.
Владимир семин
А что чего то страшного ждёте?! Скоро придёт вам конец! Предсмертные судороги!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии