Европаранойя: Россия прибьет Европу не «Орешником», а рублем

Как российское влияние" раскалывает бывших партнеров по ЕС и НАТО Дмитрий Родионов Фото: Piotr Swat/SOPA Images via ZUMA Press Wire/TASS Материал комментируют: Алексей Гривач Михаил Нейжмаков Покупка венгерской энергокомпанией MVM румынской дочерней компании немецкого энергоконцерна E.
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