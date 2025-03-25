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В Петербурге разработают стандарт написания и перевода топонимов

В Петербурге разработают стандарт написания и перевода топонимов

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга обсудили вопрос написания топонимов и наименований городских объектов, их перевод и транслитерацию на общественном транспорте, объектах транспортной инфраструктуры и системе городской навигации.

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