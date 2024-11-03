Трейдер Али Мартинес прогнозирует резкий рост цены мемкоина Dogecoin

Dogecoin может вскоре войти в значительный восходящий тренд. Трейдер Али Мартинес поделился своими мыслями со своими подписчиками в социальных сетях, прогнозируя потенциальный рост DOGE на основе устоявшихся исторических моделей.
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