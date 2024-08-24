В Петербурге будет перекрыт съезд с КАД

В рамках масштабного проекта по модернизации транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, водителям следует подготовиться к временным неудобствам при движении в сторону Кронштадта.
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