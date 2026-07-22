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Царьград

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Посол Индонезии пригласил Владимира Путина с визитом в 2026 или 2027 году

Посол Индонезии пригласил Владимира Путина с визитом в 2026 или 2027 году

Посол Индонезии в Москве, Жозе Антонио Морато Тавареш, сообщил о приглашении президента России Владимира Путина посетить Индонезию в 2026 или 2027 году.

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