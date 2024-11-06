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Царьград

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Вавилов о президенте Трампе: Россия победой на Украине убрала Байдена. Потом Харрис. Китай помог негласно

Вавилов о президенте Трампе: Россия победой на Украине убрала Байдена. Потом Харрис. Китай помог негласно

По всей видимости, именно Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Подсчёт голосов практически завершён, и необходимый перевес республиканец получил.

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