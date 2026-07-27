Чемпионат России по лёгкой атлетике в Екатеринбурге собрал 15 тыс. зрителей

Чемпионат России по лёгкой атлетике состоялся в Екатеринбурге на стадионе «Калининец». На протяжении четырёх дней за награды соревновались 770 спортсменов из 67 регионов, а трибуны собрали более 15 тысяч зрителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии