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Царьград

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Аэропорты Москвы ввели план «Ковёр»

Аэропорты Москвы ввели план «Ковёр»

Небо закрыли из-за угрозы атаки БПЛА.В аэропортах Внуково и Домодедово объявлен план «Ковёр». Это режим закрытого неба, а также приказ на срочную посадку или выведение самолётов из определённой зоны.

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