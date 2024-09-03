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test mazurok

1 подписчик

❗️Украинскому диверсанту, пытавшемуся попасть в Крым на гидроцикле, дали 20 лет Мужчина в октябре 2023 года с другими членами группы на гидроциклах и катере, имея оружие, незаконно пересек границу.

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