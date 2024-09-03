❗️Украинскому диверсанту, пытавшемуся попасть в Крым на гидроцикле, дали 20 лет Мужчина в октябре 2023 года с другими членами группы на гидроциклах и катере, имея оружие, незаконно пересек границу.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️Украинскому диверсанту, пытавшемуся попасть в Крым на гидроцикле, дали 20 лет Мужчина в октябре 2023 года с другими членами группы на гидроциклах и катере, имея оружие, незаконно пересек границу.