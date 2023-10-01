Еврейские общественники призвали Канаду раскрыть данные о нацистах в стране

Руководству Канады необходимо раскрыть информацию о скрывающихся в стране нацистских преступниках. Об этом в эфире телеканала CBC заявил юрист-консультант местного отделения еврейской общественной организации "Бней-Брит" Дэвид Матас.
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