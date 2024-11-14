YouTube заработал у “Ростелекома” и других российских операторов без VPN Не успе...

YouTube заработал у “Ростелекома” и других российских операторов без VPNНе успела по Сети распространилась новость о том, что президент России Владимир Путин пообещал лично разобраться в вопросе с работой видеохостинга YouTube, так уже появились первые результаты.
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