Белый дом обвинил традиционные СМИ США в распространении лжи о Трампе

Многие традиционные СМИ Соединенных Штатов занимались распространением лжи о новом президенте Дональде Трампе и его семье, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 28 января на брифинге для журналистов.
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