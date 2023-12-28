Сотрудники Госавтоинспекции в Севастополе вместе с ЮИДовцами провели на дорогах города профилактическую акцию «Авто Дед Мороз»

Сотрудники Госавтоинспекции в Севастополе в костюмах Деда Мороза и Снегурочки со своими юными помощниками поздравили всех участников дорожного движения с наступающим Новым годом и пожелали безопасных дорог.
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