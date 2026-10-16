Тыкву можно испечь, связать крючком, слепить из легкого пластилина или превратить в тыкву-мандаринку фото: Slidy.
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Это чужой праздник! Не надо нам чуждые навязывать, своих достаточно!