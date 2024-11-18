В команде Трампа оценили разрешение Байдена бить дальнобойным оружием по РФ

Усадить обе стороны конфликта за стол переговоров сможет только победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил директор по коммуникациям переходной команды Трампа Стивен Чунг, комментируя санкцию главы США Джо Байдена на удары Киевом по территории России дальнобойным оружием, 18 ноября в эфире телеканала CNN «Как говорил президент Трамп в ходе предвыборной кампании, он единственный человек, который может сблизить стороны, чтобы договориться о мире и работать над прекращением войны и убийств», — отметил Чунг.