Антонов: США не уйти от ответственности за удар ВСУ по Севастополю

Администрация США не сможет уйти от ответственности за то, что поддерживает удары киевского режима по гражданскому населению и тем самым дает Украине право бить по мирным гражданам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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