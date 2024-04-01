Телеграм: в Подмосковье Ми-28 сбил два беспилотника

Пока официального подтверждения этой информации нет.Тесно связанный с военными авиаторами телеграм-канал «Воевода вещает» сообщил вчера в 23:22 о поражении в Подмосковье двух беспилотников при помощи вертолета Ми-28.
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