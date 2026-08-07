Московский школьник: Арктическая экспедиция станет стартом моих исследований

Большая арктическая экспедиция для столичного школьника Александра Киданюка станет не только возможностью увидеть один из самых труднодоступных уголков страны, но и началом собственных научных исследований.
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