Верховный суд США 8 февраля начнет рассмотрение жалобы Трампа на недопуск к праймериз в Колорадо

Ранее Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз из-за участия в «восстании и мятеже», имея в виду захват Капитолия в январе 2021 года, хотя Трампа там не былоВерховный суд США рассмотрит жалобу Трампа на недопуск к праймериз в Колорадо.