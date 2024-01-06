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Верховный суд США 8 февраля начнет рассмотрение жалобы Трампа на недопуск к праймериз в Колорадо

Верховный суд США 8 февраля начнет рассмотрение жалобы Трампа на недопуск к праймериз в Колорадо

Ранее Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз из-за участия в «восстании и мятеже», имея в виду захват Капитолия в январе 2021 года, хотя Трампа там не былоВерховный суд США рассмотрит жалобу Трампа на недопуск к праймериз в Колорадо.

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