Раскол по палестинскому вопросу в западном мире продолжает расти и шириться, причем не только и не столько по линии «левые против правых», сколько по линии «официальная политика против общественного мнения».
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