В Ленинском районе Крыма ожидаются перебои с водоснабжением

В связи профилактическими работами по промывке, прочистке и дезинфекции резервуаров питьевой воды на насосной станции 9 апреля с 6 утра в сёлах Виноградное, Королево, Ильичево Ленинского района ориентировочно до 8 вечера 10 апреля будет снижено давление воды (возможны перебои водоснабжения).