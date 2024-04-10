Крупнейшая партия Швейцарии потребовала выхода страны из Совета Европы

«Демократический союз центра» (UDC), крупнейшая парламентская партия Швейцарии, заявила о необходимости страны выйти из Совета Европы из-за осуждения со стороны организации за нарушение экологических обязательств.
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