Геополитическая нестабильность: Как международная обстановка влияет на курс рубля Ирэн ОрлонскаяИндекс МосБиржи продолжает своё резкое снижение, и на вечерних торгах он обновил свои годовые минимумы, опустившись до 2507 пунктов.