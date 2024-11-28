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Геополитическая нестабильность: Как международная обстановка влияет на курс рубля

Геополитическая нестабильность: Как международная обстановка влияет на курс рубля

Геополитическая нестабильность: Как международная обстановка влияет на курс рубля Ирэн ОрлонскаяИндекс МосБиржи продолжает своё резкое снижение, и на вечерних торгах он обновил свои годовые минимумы, опустившись до 2507 пунктов.

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