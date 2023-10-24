Путин: хирургия считается одним из приоритетных направлений здравоохранения

Хирургия по праву считается одним из приоритетных, ключевых направлений отечественного здравоохранения, с таким приветствием обратился президент РФ Владимир Путин к участникам XV Съезда хирургов России и IX Конгресса московских хирургов, передает РИА Новости.
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