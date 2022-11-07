Народные Новости

867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Кандидат в конгресс США усомнился в спонсировании Киева до конца текущего года

Кандидат в конгресс США усомнился в спонсировании Киева до конца текущего года

Кандидат в конгрессмены Соединенных Штатов от Республиканской партии Уэсли Холлман сообщил, что конгресс, скорее всего, не успеет до конца текущего года одобрить законопроект о выделении Киеву нового транша помощи в размере 50 миллиардов долларов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх