Кандидат в конгресс США усомнился в спонсировании Киева до конца текущего года

Кандидат в конгрессмены Соединенных Штатов от Республиканской партии Уэсли Холлман сообщил, что конгресс, скорее всего, не успеет до конца текущего года одобрить законопроект о выделении Киеву нового транша помощи в размере 50 миллиардов долларов.