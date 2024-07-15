СМИ: ЕС бойкотирует встречу глав МИД в Будапеште из-за Орбана

Министры иностранных дел стран Европейского союза намерены проигнорировать Венгрию, организовав в августе собственный саммит по иностранным делам вместо поездки в Будапешт на мероприятие венгерского премьер-министра Виктора Орбана, сообщает Politico.
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