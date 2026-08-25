Министром экономики Молдовы станет действующий депутат парламента Румынии Клаудиу Нэсуй. Источник изоражения: Тг-канал «БелВПО» Как сообщают молдавские СМИ, гражданка Румынии, вынужденная в свободное от этого время подрабатывать президентом Молдовы, Майя Санду подписала указ о предоставлении ему молдавского гражданства.