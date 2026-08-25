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Наглядный пример «мягкой оккупации»

Наглядный пример «мягкой оккупации»

Министром экономики Молдовы станет действующий депутат парламента Румынии Клаудиу Нэсуй. Источник изоражения: Тг-канал «БелВПО» Как сообщают молдавские СМИ, гражданка Румынии, вынужденная в свободное от этого время подрабатывать президентом Молдовы, Майя Санду подписала указ о предоставлении ему молдавского гражданства.

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