Министром экономики Молдовы станет действующий депутат парламента Румынии Клаудиу Нэсуй. Источник изоражения: Тг-канал «БелВПО» Как сообщают молдавские СМИ, гражданка Румынии, вынужденная в свободное от этого время подрабатывать президентом Молдовы, Майя Санду подписала указ о предоставлении ему молдавского гражданства.
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