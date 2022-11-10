Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Кольцов о лидерстве «Салавата» на Востоке: «Эйфории нет, главные вызовы впереди. Не по Сеньке шапка – это не про нас»

Константин Кольцов оценил результаты «Салавата Юлаева» в Фонбет Чемпионате КХЛ. – «Салават» продлил серию с набранными очками до 12 матчей и впервые в сезоне возглавил таблицу Востока.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх