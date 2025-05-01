Капитан Соловьев в ходе боев в Берлине один подбил четыре самоходки врага

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало архивные документы о капитане Петре Соловьеве, который во время уличных боев в Берлине в одиночку поджег четыре самоходных артиллерийских орудия противника «Фердинанд».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии