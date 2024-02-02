Городскую площадь и торговые ряды благоустроили в Верее

Благоустройство в Верее провели по программе «Формирование комфортной городской среды». В Министерстве благоустройства Московской области заявили, что основная идея проекта — восстановление общественной функции пространства в центральной части города.
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