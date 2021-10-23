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Исчезнувший музей, или вся правда о хищениях шедевров мирового искусства

Исчезнувший музей, или вся правда о хищениях шедевров мирового искусства

Фелисиано умеет работать с фактами. Шаг за шагом он расследует истории пропавших картин из коллекции парижского торговца Поля Розенберга, банкиров Ротшильдов и Дэвид-Вейлов, братьев-маршанов Бернхейм-Жёнов, коллекционера Альфонса Канна и других.

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