Умер писатель фантаст Кристофер Прист

Скончался автор романа «Престиж» Кристофер Прист, по которому Нолан снял фильм.80-летний британский фантастический писатель Кристофер Прист, автор знаменитого романа «Престиж», ушел из жизни, как сообщила его партнерша и писательница Нина Аллан.
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