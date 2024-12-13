«Питтсбург» первым в этом сезоне НХЛ забросил 9 шайб за матч – «Монреалю». В 3-м периоде – 6 голов, это 6-й случай в истории клуба

«Пингвинс» разгромили «Канадиенс» (9:2) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Брайан Раст оформил хет-трик, Рикард Ракелль сделал дубль, Крис Летанг, Энтони Бовилье, Мэтт Ньето и Ноэль Аччари забросили по одному разу.
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