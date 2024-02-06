ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ ПЛЕННЫЕ ЛЕТЕЛИ ПРЕДЪЯВИТЬ ЗЕЛЕНСКОМУ СЧЁТ: ТЕПЕРЬ ЯСНО, ЗАЧЕМ РАССТРЕЛЯЛИ РУССКИЙ ИЛ-76 Президент Украины и его окружение пытаются обвинить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в катастрофе военно-транспортного борта, на котором домой летели украинские военные.
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