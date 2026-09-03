С 1 сентября вступил в силу обязательный ЭДО для грузоперевозчиков

МОСКВА, 3 сентября, ФедералПресс. С 1 сентября 2026 года в России вступил в силу Федеральный закон № 140‑ФЗ, который обязывает все компании, занятые в сфере грузоперевозок и экспедирования, перейти на электронный документооборот.
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