В Оренбургской области полицейские и представитель Общественного совета посетили детский оздоровительный лагерь

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции ОМВД России по Гайскому городскому округу и член Общественного совета при ОМВД России по Гайскому городскому округу посетили детский оздоровительный лагерь «Солнечная горка».
В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции ОМВД России по Гайскому городскому округу и член Общественного совета при ОМВД России по Гайскому городскому округу посетили детский оздоровительный лагерь «Солнечная горка».
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