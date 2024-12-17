После сегодняшнего теракта в Москве ФСБ отчиталось о задержании двух предателей в других регионах:Задержан житель Ялты, передававший спецслужбе Украины сведения о расположении и передвижении военной техники в Крыму.
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